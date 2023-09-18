На деоккупированной Луганщине остается 120 жителей, они отказываются уезжать
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В деоккупированные населенные пункты Луганской области завозится все необходимое для обеспечения их жителей теплом зимой. Там еще остаются 120 человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
С местными жителями постоянно проводятся разговоры о важности эвакуации. Людей, которые отказываются уезжать, обеспечивают всем необходимым.
"На прошлой неделе со стражами порядка осуществляли эвакуацию и проводили разговоры. Все потребности жителей в настоящее время мы закрываем. Там (в деоккупированных населенных пунктах Луганщины) постоянно находятся наши представители и правоохранители", — рассказал начальник ОВА.