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На деоккупированной Луганщине остается 120 жителей, они отказываются уезжать

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На деоккупированной Луганщине остается 120 жителей, они отказываются уезжать
В деоккупированные населенные пункты Луганской области завозится все необходимое для обеспечения их жителей теплом зимой. Там еще остаются 120 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

С местными жителями постоянно проводятся разговоры о важности эвакуации. Людей, которые отказываются уезжать, обеспечивают всем необходимым.

"На прошлой неделе со стражами порядка осуществляли эвакуацию и проводили разговоры. Все потребности жителей в настоящее время мы закрываем. Там (в деоккупированных населенных пунктах Луганщины) постоянно находятся наши представители и правоохранители", — рассказал начальник ОВА.

Читайте: Россияне насчитали в Луганской области 1,3 миллиона избирателей, будто не было эвакуации

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Топ комментарии

  • Frenk Rex
    А х чого ви взяли,що вони чекають ворога??,чи маєте надію,що він туди повернеться?,
  • Олег Беляков 5d931641
    дітей там вже вивезли давно. а старі люди так міркують шо вже пожили і їм краще вмерти вдома ніж жини на чужині.
  • Олег Беляков 5d931641
    я вже казав у гілках, де обговорюються нібито "ждуни" росіян - літні люди і деякі молоді так зроблені шо здебільшого їм легше вмерти вдома ніж жити на чужині.
    тим більше - куди їхати? де вони житимуть? шо з собою візьмуть? улюблену веделку і все..
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