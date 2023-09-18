Рада планирует освободить Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова, - Железняк

Рада планирует на этой неделе рассмотреть вопрос об увольнении обвиняемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и говорят на этой неделе Рада упразднит должность Председателя Комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич.

Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько из прошедшей сессии)", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца.

Во время обысков у Шуфрича обнаружили гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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