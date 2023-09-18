Рада планирует освободить Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова, - Железняк
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Ну и говорят на этой неделе Рада упразднит должность Председателя Комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич.
Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько из прошедшей сессии)", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича. Суд арестовал нардепа Шуфрича на 2 месяца.
Во время обысков у Шуфрича обнаружили гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. Также во время обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.