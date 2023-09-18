Российское общество вырастило в Путине второго Гитлера и потеряло уважение мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российское общество переизбрало Путина и "воспитало второго Гитлера".

Об этом он заявил в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ.

"Российское общество потеряло уважение мира. Они избрали его (Путина. – Ред.), переизбрали и воспитали второго Гитлера. Они сделали это. Мы не можем вернуться в прошлое. Но мы можем остановить это здесь", – отметил он.

Зеленский также поблагодарил США за помощь Украине.

"Я просто думаю, что они поддерживают не только Украину. Если Украина упадет, Путин точно пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, когда Путин дойдет до стран Балтии? Когда он дойдет до польской границы? А он пойдет. Это большие деньги. Мы очень благодарны. Что еще надо сделать Украине, чтобы все оценили нашу огромную благодарность? Мы погибаем на этой войне", - добавил президент.

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Глава государства добавил, что у него нет ответа на вопрос, сколько еще Украине нужно помощи.

"Весь мир должен решить, хотим ли мы остановить Путина, хотим ли мы начать мировую войну. Мы не можем изменить Путина", - подытожил он.