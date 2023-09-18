В Гааге начинаются слушания по иску Украины, Россия будет в них участвовать

18 сентября во Дворце мира в Гааге начинаются слушания по делу против России по обвинениям о нарушении ею Конвенции о запрете геноцида. Россия решила прислать делегацию юристов, чтобы защищаться от обвинений. Ранее РФ игнорировала предварительные слушания.

Об этом пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Россия, которая на предыдущих слушаниях игнорировала процесс, на этот раз решила прислать делегацию юристов в Гаагу, чтобы защищаться от обвинений. Интересы РФ представляют специалисты российского МИД, нанятые ими юристы из компании "Монастырский, Зюба и Степанов" (сокращенное название также звучит как МЗС), а также "международные юристы"", - говорится в сообщении.

Также интересы РФ будут представлять юристы-ученые из Ирана, Китая, Перу и юрист с французской лицензией Жан-Шарль Чикая, который не является ученым, а известен тем, что представляет интересы наиболее одиозных африканских диктаторов.

Украину, кроме специалистов МИД, будут представлять представители авторитетной международной юркомпании Covington & Burling, а также команда ученых-международников, которая уже длительное время отстаивает интересы Украины в Гааге, во главе с профессором Йельской школы права Гарольдом Коу и профессором Университета Париж-Нантер Жаном-Марком Тувененом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина подала иск вскоре после начала полномасштабного вторжения. Также к иску Украины против РФ присоединились еще 32 государства мира.