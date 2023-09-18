Кабмин уволил заместителей министра обороны и госсекретаря МО

Кабинет Министров уволил заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины:



Уволено:



- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

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