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Кабмин уволил заместителей министра обороны и госсекретаря МО

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Кабмин уволил заместителей министра обороны и госсекретаря МО
Кабинет Министров уволил заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины:

Уволено:

- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • User Name 7101e41e
    Де кримінальні справи, де "посадки"?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Не того що допомагав яйка по 17 купувати? То тут не звільнення має бути, а посадка з конфіскацією!
  • Small Jerboa
    ...і всіх скопом, зразу у СІЗО?!!
    Якій я наївний!
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