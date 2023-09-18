Кабмин уволил заместителей министра обороны и госсекретаря МО
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины:
Уволено:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.