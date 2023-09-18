В РФ дефицит дронов и комплектующих к ним из-за запрета Китая поставлять беспилотники, - российские СМИ

В РФ начался дефицит дронов и комплектующих к ним. Это вызвано запретом Китая поставлять беспилотники.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка, передает Цензор.НЕТ.

Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль высокопродуктивных беспилотных воздушных судов, которые могут быть использованы в военных целях.

Из-за этого в Россию прекратились поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут. Также под запрет попали беспилотники, способные "нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства".

Китай ограничил поставки комплектующих: мульти- и гиперспектральных камер для дронов, мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования.

Теперь для поставки этой техники китайские поставщики должны получить лицензию Минторга КНР и разрешение таможенной службы, предоставив в частности информацию о конечном получателе.

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В то же время китайский Минторг проверяет получателя на присутствие в санкционных списках, "связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями", запрашивает финансовые отчеты и корпоративные документы.

За нарушение требований лицензии китайским экспортерам грозит административная ответственность, а в случае умышленного нарушения – уголовная.

По словам участников рынка, запрет властей КНР на поставку дронов для военных целей фактически привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не подпадает под введенные ограничения.

У десяти крупных российских ритейлеров аграрных, мониторинговых и промышленных беспилотников, в том числе Paragraf, Spb-geon, RusGeoCom, IQmac, уже заканчиваются запасы. Некоторые модели остались в поштучном количестве, а цены выросли вдвое.

Отдельные модели беспилотников до последнего времени удавалось завозить через Казахстан, рассказывают источники, но поставщики сообщили о прекращении отгрузок в связи с усилением контроля над товарами двойного назначения.

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