Боевику ГРУ РФ, истязавшему гражданских во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, сообщено о подозрении, - СБУ

Сообщено о подозрении российскому захватчику, который пытал гражданских украинцев во время оккупации Балаклеи на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

34-летний россиянин Султан Паштов - боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) весной 2022 года в составе группировки российских войск находился в оккупированной на то время Балаклее.

Там захватчики обустроили на территории захваченного райотдела полиции пыточную, в которую свозили десятки похищенных жителей города.

"По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующих пытках потерпевших. В пыточных к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовывали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток.

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Таким образом, Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных жителей и сломить их сопротивление российским оккупантам. Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении.

Рашисту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению военного преступника к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", - подчеркнули в СБУ.

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