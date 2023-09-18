На Лимано-Купянском направлении боевых столкновений не фиксируем, враг перебрасывает 25-ю армию, - Восточная группировка войск

В зоне ответственности Восточной группировки войск ситуация очень тяжелая, но на Лимано-Купянском направлении происходит некое затишье.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они формируют сейчас подразделения. В частности, мы наблюдаем перебрасывание на Лимано-Купянском направлении сейчас 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье. В том плане, что там не происходит непосредственно боевых столкновений, противник сейчас делает акцент на артиллерию. 464 раз он обстреливал наши позиции и 13 раз использовал авиацию на этом направлении, однако к боевым столкновениям он не переходит после того, как он получил "на орехи" от наших Сил обороны на этом направлении - под Новоегоровкой, в частности, и под другими населенными пунктами ", – сказал Евлаш.

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