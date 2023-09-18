Армия РФ не имеет абсолютно никакого стратегического резерва, - Буданов

На сегодняшний день у России нет абсолютно никакого стратегического резерва, который можно задействовать на фронте.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проинформировал в интервью для The Economist, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационная российская армия на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва. Вопреки тому, что РФ декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва… Если все в порядке и у России есть достаточно ресурсов, почему они ищут их по всему миру?", - заявил он.

Буданов сообщил, что ситуация на фронте уже заставила РФ задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые она не планировала использовать до конца октября.

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"Например, 25-я российская общевойсковая армия, которую агрессор преждевременно развернул в районе Лимана и Купянска, укомплектована личным составом только на 80%, а техникой - на 55%", - сказал руководитель ГУР.

По его словам, количество людей, которых РФ может мобилизовать на войну, остается единственным очевидным преимуществом россиян. "Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное", - заявил он.

Буданов отметил, что риск исчерпания ресурсов актуален и для Украины. Но Украина зависит от внешних игроков, а РФ больше зависит от самой себя, проинформировал руководитель военной разведки.

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Он заявил, что четко не определено, как долго Запад сможет поддерживать достаточный для Украины запас ресурсов.

"Кто бы что ни говорил, склады в западных странах не совсем пусты. Как разведка, мы видим это очень четко", - заверил Буданов.

Он рассказал и о том, что первая линия обороны РФ на южной оси в Запорожье местами уже прорвана, и это является причиной для беспокойства в Кремле.

Как отметил руководитель ГУР, атаки БПЛА играют ведущую роль в войне и облегчат операции по освобождению наших территорий.

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"Беспилотники однозначно облегчат операции по освобождению наших территорий. У дронов нет страха. Вам их не жалко", - сказал он.

Глава украинской разведки говорит, что работает над позицией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов Москвы по критической инфраструктуре в Украине.

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", – сказал Буданов.

По его словам, война является постоянным явлением для России на протяжении всей истории. Не может быть обсуждения прекращения огня или мира без установления украинскими военными собственного контроля на местах.

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"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги у Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести такий захід в Києві", - додав Буданов.