Полиция расследует смерть эксглавы Херсонской ОВА Лагуты: Жена заявила об исчезновении, а через 3 дня нашли его тело

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской ОВГ Геннадия Лагуты.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции города Киев обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

"16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По этому факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией самоубийство. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", - рассказала Гирдвилис.

О смерти Геннадия Лагуты стало известно 17 сентября.

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