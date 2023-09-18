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Полиция расследует смерть эксглавы Херсонской ОВА Лагуты: Жена заявила об исчезновении, а через 3 дня нашли его тело

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Полиция расследует смерть эксглавы Херсонской ОВА Лагуты: Жена заявила об исчезновении, а через 3 дня нашли его тело
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской ОВГ Геннадия Лагуты.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции города Киев обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

"16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По этому факту было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией самоубийство. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", - рассказала Гирдвилис.

О смерти Геннадия Лагуты стало известно 17 сентября.

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Топ комментарии

  • Amber
    Пан Лагута дуже багато знав про ті страшні подіі , які відбувалися
    в Херсоні під час повномасштабного вторгнення кауап'я😠
    Тому сьогодні , як основного свідка , його прибрали -це моя особиста думка , так як незабаром вибори 😡
  • MrStepanovM
    дивно...повідомляли що він знаходився в Києві в госпіталі на лікуванні...навіть якщо людина хоче вчинити самогубство навряд вона буде пігулки між гаражами ковтати...
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    Отэто уже интересный тренд: зелёные комисарчики начали устранять свидетелей!
    Хотя с депутатом Поляковым они уже раз "передозировку" провернули, и им все сошло с рук
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