В Беларуси снова продолжили военные учения, теперь до 24 сентября

До 24 сентября в Беларуси продолжили совместные с войсками РФ учения. Они непрерывно продолжаются Об этом информирует мониторинговая группа с 29 апреля 2022 года.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

16 и 17 сентября были выходными для некоторых полигонов, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работали без выходных.

Учения продолжаются с 18 сентября до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 23 сентября;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 22 сентября;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 23 сентября;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 22 сентября;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 22 сентября;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 24 сентября;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 24 сентября;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) по 23 сентября.

В мониторинговой группе отмечают, что в Беларуси обучение продолжается непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 73 недели.

Читайте: Армия РФ не имеет абсолютно никакого стратегического резерва, - Буданов