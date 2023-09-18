Никаких изменений в российских ядерных силах нет, - Столтенберг

НАТО следит за действиями армии РФ, пока нет никаких изменений в ее ядерных силах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, цель Североатлантического Альянса - предотвратить войну, тем более ядерную, и у НАТО есть надежные средства сдерживания.

"Мы очень внимательно следим за тем, что делает российская армия. Пока мы не заметили никаких изменений в российских ядерных силах, которые бы заставили нас реагировать", - сказал Столтенберг.

Генсек также назвал важным поставки дальнобойных ракет Украине для ведения войны и приветствовал передачу таких ракет со стороны Великобритании, Франции и США.

Читайте: Путин и дальше будет угрожать ядерным оружием, чтобы разжечь нестабильность в США и Европе, - Зеленский