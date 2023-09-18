На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 300 оккупантов, уничтожена 31 единица военной техники противника, - Силы обороны

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 18 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того, совершил 665 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.