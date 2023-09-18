На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 300 оккупантов, уничтожена 31 единица военной техники противника, - Силы обороны
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За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 18 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того, совершил 665 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
Об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.
"Общие потери врага составили 313 человек (безвозвратные - 135, ранены - 177, плен - 1). Уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 4 артиллерийских систем и минометов, 1 средство ПВО, 1 ПТРК, 13 БпЛА единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 1 другой важный объект врага", - говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1090 огневых задач.