Маск раскритиковал контрнаступление Сил обороны: Так много смертей за так мало территории

Американский миллиардер выразил мнение, что во время контрнаступления Сил обороны Украины гибнет много людей ради незначительных территориальных достижений.

Об этом Маск сообщил в соцсети Х (ранее Twitter. – Ред.) в комментарии к посту Дэвида Сакса, информирует Цензор.НЕТ.

Американский экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

Маск в комментарии написал: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).

