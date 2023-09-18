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Маск раскритиковал контрнаступление Сил обороны: Так много смертей за так мало территории

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Маск раскритиковал контрнаступление Сил обороны: Так много смертей за так мало территории
Американский миллиардер выразил мнение, что во время контрнаступления Сил обороны Украины гибнет много людей ради незначительных территориальных достижений.

Об этом Маск сообщил в соцсети Х (ранее Twitter. – Ред.) в комментарии к посту Дэвида Сакса, информирует Цензор.НЕТ.

Американский экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

Маск в комментарии написал: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).

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Маск раскритиковал контрнаступление Сил обороны: Так много смертей за так мало территории 01

Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Маск иди нах за руцким кораблем
  • Деніс Войцеховський
    Коли вони наступали на Бахмут, Маск мовчав.
  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    А Маск це хто? Великий стратег і воєнний високопосадовець розкритикував украінський наступ? І що ж тепер робити?
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