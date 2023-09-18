Бизнес западных стран в прошлом году получил $18 млрд прибыли в России, но Кремль заблокировал к ним доступ , - FT

Россия заблокировала доступ к $18 млрд прибыли иностранным компаниям, продолжившим работать в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом пишет Financial Times.

Так, по данным KSE, на такой бизнес пришлось 18 млрд долл. из 20 млрд долл. прибыли, о которой зарубежные компании отчитались лишь за 2022 год.

Наибольшую общую прибыль в размере 4,9 млрд долл. получили американские компании. Немецкие, австрийские и швейцарские компании получили 2,4 млрд долл., 1,9 млрд долл. и 1 млрд долл. соответственно.

Отмечается, что местные доходы компаний от BP до Citigroup были заблокированы в России после введения в прошлом году запрета на выплату дивидендов предприятиям из недружественных стран, включая США, Великобританию и все члены ЕС. И хотя такие транзакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на снятие средств было выдано немного.

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Многие иностранные компании пытались продать свои российские дочерние компании, но любое соглашение требует одобрения Москвы и предполагает существенные скидки. Среди компаний "недружественного" происхождения, продолжающих активную деятельность в России, австрийский банк Raiffeisen, крупнейший западный кредитор в РФ, сообщил о крупнейшей прибыли в стране в 2022 году в $2 млрд.

И хотя Raiffeisen заявил, что "не имеет доступа" к своей прибыли в стране, он не списал стоимость бизнеса.

Американские Philip Morris и PepsiCo заработали 775 млн долл и 718 млн долл соответственно. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в России в 2022 году составила 621 млн долл.