Общественные организации против проведения выборов в Украине во время войны, - заявление
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина, опубликовавшей заявление общественных организаций.
Отмечается, что ключевыми являются вызовы, связанные со свободным формированием политической воли в условиях активной фазы войны, невозможностью обеспечить полноценное участие военных и избирателей за рубежом, отсутствием политической конкуренции в условиях сужения прав и свобод во время правового режима военного положения.
"Украина — демократическая страна с активным гражданским обществом, которое боролось за свое право голоса и участие в системе государственного управления через мирные акции протеста, неоднократно выступало против фальсификаторов выборов и останавливало попытку выстроить автократию у себя дома во время Оранжевой революции (2004) и Революції Гідності (2013–2014). После 2014 года, национальные выборы в Украине также были признаны демократическими, свободными и справедливыми как местными, так и международными наблюдательными миссиями. Именно граждане Украины и являются основой ее устойчивости перед внешней угрозой и сопротивления полномасштабному российскому вторжению в сообщении.
Как уверяют подписанты заявления, украинское общество чувствительно к двойным стандартам и берет на себя ответственность за судьбу своего государства. Оно сражалось и сейчас воюет за свои убеждения. Цена такой борьбы – жизнь военных и гражданских. Каждый день. Без пауз и отдыха. Поэтому мнение ее граждан сейчас должны услышать наши самые искренние партнеры.
Как отмечается, выборы нельзя провести во время войны, потому что:
(далее публикуем на языке оригинала)
- Вибори самі по собі не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму.
- Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Частина 4 статті 83 Конституції України прямо забороняє припиняти повноваження парламенту й автоматично продовжує їх до обрання нового скликання після війни.
- Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність. Дезінформація, яку масово поширюють в Україні та світі росіяни, буде спрямована на підрив довіри до організаторів та учасників кампанії з метою делегітимізації процесу та його результатів. Якщо громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати право голосу або стати кандидатами, які роблять посильний внесок у програму розвитку повоєнної України, це спровокує розкол між біженцями та місцевими.
- Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту. Ці стани — несумісні. Згідно зі статтею 64 Конституції України, в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, внаслідок чого під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова і преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах.
- Проведення навесні 2024 виборів президента Росії на тимчасово окупованих РФ територіях створить ілюзію закріплення "нових геополітичних реалій", до чого давно закликають Китай та РФ.
- Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства: знищена інфраструктура, фактична неможливість забезпечити повну безпеку всіх учасників процесу, необхідність забезпечити право голосу більше як 7 млн громадян, переміщених за кордон і всередині країни, та понад 1 млн захисників, складність залучення в умовах війни поліції — частини Сил Оборони України — для охорони виборів тощо. Оскільки ~20%, території нашої країни окуповані або є місцем бойових дій, ще ~20% перебуває в зоні безпосередньої досяжності артилерійських установок, а ракети і безпілотники запускають по всій країні, це створить безпрецедентні та невиправдані ризики... Ймовірна масована ракетна атака в день голосування унеможливить доступ громадян до дільниць та призведе до зриву процесу...Не слід також забувати про неможливість віддати свій голос у таких умовах людям з інвалідністю, в тому числі ветеранам та ветеранкам, які отримали інвалідність під час війни.
- Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни.
"Безсумнівно, вибори в Україні мають відбутися — але тільки після завершення війни і перемоги України, настання безпекових та інших умов, за яких такі вибори буде можливо організувати вільно, чесно, демократично і доступно. Ба більше, проведення виборів Президента й парламенту слід розвести в часі, інакше ми не матимемо навіть формальної системи стримування і противаг між гілками влади", - ідеться в заяві.
Враховуючи вищезазначене, заради забезпечення і подальшого розвитку справжньої демократії, громадські організації закликали:
- Верховну Раду України — не йти на такий небезпечний і необдуманий крок, як проведення виборів під час війни, а натомість терміново розпочати повноцінну експертну роботу над подоланням викликів у проведенні повоєнних виборів, заздалегідь розробити необхідні законопроєкти після інклюзивних дискусій та забезпечити принцип правової визначеності. Саме так Україна може підтвердити свою глибоку відданість демократії, в тому числі відновивши ширший процес виборчої реформи, який зараз призупинений;
- Політичні партії — працювати над демократизацією і розвитком власних організацій, не поляризувати суспільні настрої з політичною метою та зосередитись на реформах і стратегії відновлення повоєнної України, як демократичної та розвинутої модерної держави;
- міжнародних партнерів України — збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливими.
Заяву вже підписали:
- Громадянська мережа ОПОРА
- Центр політико-правових реформ
- ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
- Мережа захисту національних Інтересів "АНТС"
- Transparency International Ukraine
- Рух ЧЕСНО
- ГО Fight For Right
- Фундація DEJURE/DEJURE Foundation
- Міжнародний фонд "Відродження"
- Міжнародний Центр Української Перемоги (ICUV)
- Центр протидії корупції
- Лабораторія законодавчих ініціатив
- ZMINA.Центр прав людини
- ГО "Інтерньюз – Україна"
- ГО Український центр європейської політики
- ГО Центр спільних дій
- Громадська Організація "КримСОС"
- БФ "ВОСТОК SOS"
- ГО "Жіночий ветеранський рух"
- Київська школа Економіки / Kyiv School of Economics
- pro.mova
- Громадська організація Всеукраїнська громадянська платформа "НОВА КРАЇНА"
- ГО "Медійна ініціатива за права людини"
- ГО "Вокс Україна"
- Громадська організація "Інтегріті ЮА"
- ГО "Харківська правозахисна група"
- Центр економічної стратегії
- Київський Безпековий Форум
- БО БФ Стабілізейшен Суппорт Сервісез
- Школа політичної аналітики НаУКМА/ School for Policy Analysis, University of Kyiv Mohyla Academy
- ГО Країна вільної громади
- ГО "Інститут Американістики"
- ГО Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
- Одеська обласна організація ВГО КВУ
- Інститут трансформації Північної Євразії
- ГО МІНЗМІН
- ІАЦ "Громадський Простір"
- Громадська організація "Спільно HUB"
- ГО "Подільська агенція регіонального розвитку"
- ГО "Точка доступу"
- ГО "ДІЙ-Краматорськ"
- ГС "Національна Освітня Асоціація"
- ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій" (ГО "ІРСІ")
- Центр близькосхідних досліджень
- Київський міський осередок ВГО "Громадянська мережа ОПОРА
- Благодійний фонд "Бібліотечна країна"
- Громадська організація "Центр соціальних трансформацій"
- ГО "Історія України"
- ГО "Центр публічних розслідувань"
- ГО "Донбаська Ініціатива "Міст"
- ГО "Євроатлантичний курс"
- БО " БФ "Зроблена в Україні"
- Громадська організація "Буковинський центр виборчих технологій"
- Благодійний фонд "ЛАСКА"
- Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
- Львівська обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА"
- Асоціація енергоефективні міста України
- Інститут Інноваційного Врядування
- Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC)
- ГО "Український центр суспільних даних"
- Благодійний фонд Дігнітас
- Gender Stream
- ГО Зарваницька громадська ініціатива
- ГО "Звенигородщина активна!"
- ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
- "ПіПл-Дій" Ювеліри
- ГО "Вище"
- ГО Соціальний Капітал
- ГО UkraineNow.ch
- ГО Білозерський центр регіонального розвитку
- ГО "Український світ"
- ГО "Всеукраїнське обʼєднання "Патріот"
- Конференція Українських Пластових Організацій
- ГО "УФРА"
- Громадська організація "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
- ГО "Поряд з вами"
- Українська фундація правової допомоги
- ГО "Центр соціально-психологічної адаптації та юридичної підтримки"
- ГО "Батьки в дії"
- БО БФ "ФСІ "З країни в Україну"
- ГО "Березнівська БРАМА"
- Українська асоціація дослідників освіти
- PERFECT ART GROUP NGO
- CULTURAL ASSEMBLY NGO
- Громадська організація "БСД"
- ГО Народний Захист
- ГО "На межі"
- ГО "Нуль відходів Львів"
- Громадська спілка UCMA
- ГО " Без Меж Плюс"
- ГО "Буслав Січ" (м.Богуслав, Київська область)
- ГО Інформаційно-освітній простір "ІНФОХАБ"
- ГО "Країна рівності та правди"
- Рівненська обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА"
- ГО "Спільно для дії"
- БФ Західна фортеця
- ВОГО Вінницький прес клуб
- Незалежний антикорупційний центр NGL.media
- Господарська некомерційна асоціація власників житла недержавних форм власності – Фонд "Сприяння"
- ГО "Допомагай Сьогодні"