Общественные организации против проведения выборов в Украине во время войны, - заявление

Выборы и полномасштабная война – несовместимы. Эта идея крайне опасна и приведет к потере легитимности как процесса, так и выборных органов, а с высокой вероятностью и к значительной дестабилизации государства в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина, опубликовавшей заявление общественных организаций.

Отмечается, что ключевыми являются вызовы, связанные со свободным формированием политической воли в условиях активной фазы войны, невозможностью обеспечить полноценное участие военных и избирателей за рубежом, отсутствием политической конкуренции в условиях сужения прав и свобод во время правового режима военного положения.

"Украина — демократическая страна с активным гражданским обществом, которое боролось за свое право голоса и участие в системе государственного управления через мирные акции протеста, неоднократно выступало против фальсификаторов выборов и останавливало попытку выстроить автократию у себя дома во время Оранжевой революции (2004) и Революції Гідності (2013–2014). После 2014 года, национальные выборы в Украине также были признаны демократическими, свободными и справедливыми как местными, так и международными наблюдательными миссиями. Именно граждане Украины и являются основой ее устойчивости перед внешней угрозой и сопротивления полномасштабному российскому вторжению в сообщении.

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Как уверяют подписанты заявления, украинское общество чувствительно к двойным стандартам и берет на себя ответственность за судьбу своего государства. Оно сражалось и сейчас воюет за свои убеждения. Цена такой борьбы – жизнь военных и гражданских. Каждый день. Без пауз и отдыха. Поэтому мнение ее граждан сейчас должны услышать наши самые искренние партнеры.

Как отмечается, выборы нельзя провести во время войны, потому что:

(далее публикуем на языке оригинала)

Вибори самі по собі не дорівнюють демократії, а формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму.

Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Частина 4 статті 83 Конституції України прямо забороняє припиняти повноваження парламенту й автоматично продовжує їх до обрання нового скликання після війни.

Частина 4 статті 83 Конституції України прямо забороняє припиняти повноваження парламенту й автоматично продовжує їх до обрання нового скликання після війни. Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність. Дезінформація, яку масово поширюють в Україні та світі росіяни, буде спрямована на підрив довіри до організаторів та учасників кампанії з метою делегітимізації процесу та його результатів. Якщо громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати право голосу або стати кандидатами, які роблять посильний внесок у програму розвитку повоєнної України, це спровокує розкол між біженцями та місцевими.

Правовий режим воєнного стану законодавчо обмежує права і свободи, тоді як вибори потребують їх розширення та захисту. Ці стани — несумісні. Згідно зі статтею 64 Конституції України, в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, внаслідок чого під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова і преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах.

Ці стани — несумісні. Згідно зі статтею 64 Конституції України, в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, внаслідок чого під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова і преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах. Проведення навесні 2024 виборів президента Росії на тимчасово окупованих РФ територіях створить ілюзію закріплення "нових геополітичних реалій", до чого давно закликають Китай та РФ.

Перед Україною постануть екстремальні безпекові та операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства: знищена інфраструктура, фактична неможливість забезпечити повну безпеку всіх учасників процесу, необхідність забезпечити право голосу більше як 7 млн громадян, переміщених за кордон і всередині країни, та понад 1 млн захисників, складність залучення в умовах війни поліції — частини Сил Оборони України — для охорони виборів тощо. Оскільки ~20%, території нашої країни окуповані або є місцем бойових дій, ще ~20% перебуває в зоні безпосередньої досяжності артилерійських установок, а ракети і безпілотники запускають по всій країні, це створить безпрецедентні та невиправдані ризики... Ймовірна масована ракетна атака в день голосування унеможливить доступ громадян до дільниць та призведе до зриву процесу...Не слід також забувати про неможливість віддати свій голос у таких умовах людям з інвалідністю, в тому числі ветеранам та ветеранкам, які отримали інвалідність під час війни.

знищена інфраструктура, фактична неможливість забезпечити повну безпеку всіх учасників процесу, необхідність забезпечити право голосу більше як 7 млн громадян, переміщених за кордон і всередині країни, та понад 1 млн захисників, складність залучення в умовах війни поліції — частини Сил Оборони України — для охорони виборів тощо. Оскільки ~20%, території нашої країни окуповані або є місцем бойових дій, ще ~20% перебуває в зоні безпосередньої досяжності артилерійських установок, а ракети і безпілотники запускають по всій країні, це створить безпрецедентні та невиправдані ризики... Ймовірна масована ракетна атака в день голосування унеможливить доступ громадян до дільниць та призведе до зриву процесу...Не слід також забувати про неможливість віддати свій голос у таких умовах людям з інвалідністю, в тому числі ветеранам та ветеранкам, які отримали інвалідність під час війни. Українці підтримують продовження строку повноважень обраних органів влади до закінчення війни.

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"Безсумнівно, вибори в Україні мають відбутися — але тільки після завершення війни і перемоги України, настання безпекових та інших умов, за яких такі вибори буде можливо організувати вільно, чесно, демократично і доступно. Ба більше, проведення виборів Президента й парламенту слід розвести в часі, інакше ми не матимемо навіть формальної системи стримування і противаг між гілками влади", - ідеться в заяві.

Враховуючи вищезазначене, заради забезпечення і подальшого розвитку справжньої демократії, громадські організації закликали:

Верховну Раду України — не йти на такий небезпечний і необдуманий крок, як проведення виборів під час війни, а натомість терміново розпочати повноцінну експертну роботу над подоланням викликів у проведенні повоєнних виборів, заздалегідь розробити необхідні законопроєкти після інклюзивних дискусій та забезпечити принцип правової визначеності. Саме так Україна може підтвердити свою глибоку відданість демократії, в тому числі відновивши ширший процес виборчої реформи, який зараз призупинений;

Політичні партії — працювати над демократизацією і розвитком власних організацій, не поляризувати суспільні настрої з політичною метою та зосередитись на реформах і стратегії відновлення повоєнної України, як демократичної та розвинутої модерної держави;

міжнародних партнерів України — збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливими.

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Заяву вже підписали: