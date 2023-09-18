Операторы Армии дронов в течение недели поразили 185 единиц техники россиян и ликвидировали 159 оккупантов, - Федоров

Операторы Армии дронов с 11 по 18 сентября 2023 года уничтожили рекордное количество российских пушек - 56.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"На прошлой неделе воины уделили особое внимание орудиям и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов.

Также среди пораженной техники – 41 танк и 34 бронированные машины. Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу", - говорится в сообщении.

Также, как видно из инфографики, уничтожено 8 САУ, 11 складов бкм/топлива и 2 РСЗО и ликвидировано 159 оккупантов.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

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Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.