Операторы Армии дронов в течение недели поразили 185 единиц техники россиян и ликвидировали 159 оккупантов, - Федоров
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"На прошлой неделе воины уделили особое внимание орудиям и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы Армии дронов нарушают планы оккупантов.
Также среди пораженной техники – 41 танк и 34 бронированные машины. Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу", - говорится в сообщении.
Также, как видно из инфографики, уничтожено 8 САУ, 11 складов бкм/топлива и 2 РСЗО и ликвидировано 159 оккупантов.
Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.
Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.