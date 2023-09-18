8 предателей-боевиков "со стажем", воевавших против ВСУ на Херсонщине и Донетчине, могут загреметь за решетку пожизненно, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на 8 предателей, вступивших в ряды оккупационных группировок РФ и воевавших против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Силы безопасности и обороны взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также в ходе освобождения правобережной части Херсонщины.

Среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики.

Почти все они - боевики "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "л/днр" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

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В конце февраля 2022 года злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.

"Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали разные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.

Также они обустраивали огневые позиции окупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск", - говорится в сообщении.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Расследование вели сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.