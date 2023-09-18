Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет урегулирован, - министр Телус
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом говорится в заявлении министра сельского хозяйства Роберта Телуса.
По его словам, "позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины - твердая". Телус также добавил, что это якобы "выстраивает возможность вступления Украины в Евросоюз".
"Если мы сегодня не выстроим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины (в ЕС. – Ред.)... Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигались очень жестко. И мы должны поставить Украине условия", – отметил министр.
Телус отметил, что "на основе, существующей на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское".
На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: "Если мы не выстроим эти инструменты".
"И мы это говорим в Евросоюзе - что, прежде всего, нужно создать условия для вступления Украины", - подытожил Телус.