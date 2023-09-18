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Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет урегулирован, - министр Телус

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Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет урегулирован, - министр Телус
Польша может не согласиться на вступление Украины в ЕС, если не будет решен вопрос запрета импорта зерна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом говорится в заявлении министра сельского хозяйства Роберта Телуса.

По его словам, "позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины - твердая". Телус также добавил, что это якобы "выстраивает возможность вступления Украины в Евросоюз".

"Если мы сегодня не выстроим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины (в ЕС. – Ред.)... Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигались очень жестко. И мы должны поставить Украине условия", – отметил министр.

Телус отметил, что "на основе, существующей на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское".

На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: "Если мы не выстроим эти инструменты".

"И мы это говорим в Евросоюзе - что, прежде всего, нужно создать условия для вступления Украины", - подытожил Телус.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    Можна як завгодно відноситися до зебіла,але поляки тут реально хернею займаються. Україна стоїть щитом який віжмежовує поляків від кацапів, поляки непогано так бустанули свій ввп за рахунок українських біженців, вони тепер ще й розказують,що свої інтереси з ситуацією з зерном захищають. Получається поляки тільки вигоду шукають для себе. При чому тут зебіл не ясно. Тобі поляки будуть на лице грубо говорячи срати,а ти будеш їх підбадьорювати це робити і у всьому звинувачувати зебіла
  • Gary Grant
    **** тут псувати? Поляки самі роги в землю вткнули. Навіть всупереч позиції ЄС. Україна кров'ю сходить а пшеки за свої кишені переживають. Йди з ними шукай компроміс.
  • степан степаненко a38d65a1
    ось, яка вона, вільна торгівля та рівноправність країн ЄС.
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