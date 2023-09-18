Увольнение Шарапова является критическим маркером готовности Умерова ликвидировать коррупционный ад в закупках МО, - ЦПК

Увольнение заместителей министра обороны свидетельствует о готовности нового министра Резникова ликвидировать "коррупционный ад" в закупках министерства.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Рустем Умеров снес назначенных Резниковым заместителей включительно с ответственным за закупки схемщиком Шараповым (см. фото) – экс-бизнес-партнером руководителя ОП Ермака. Эти замы больше не вернутся.

А помните, как оправдывали коррупционный ад в закупках Минобороны? Мол, Резников сам очень против, но ничего не может сделать – это все ОП через Шарапова и ко. Оказывается, что при наличии желания и, извините, яиц (не по 17 грн) все можно сделать. По крайней мере, выбросить из министерства очевидно зашкваренных схемщиков - точно", - говорится в сообщении.

Шабунин подчеркнул, что для ЦПК увольнение Шарапова является критическим маркером готовности нового министра "ликвидировать коррупционный ад в закупках МО".

Напомним, 18 сентября Кабинет Министров уволил заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства.

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