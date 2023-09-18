Южная Корея передаст Украине две машины Rhino для разминирования

Южная Корея передаст Украине две машины для прорыва минных полей K600 Rhino.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chosunilbo.

"Недавно правительство приняло решение как можно быстрее отправить два тральщика в Украину в дополнение к предыдущей партии старых миноискателей. Это было сделано по неотложной просьбе и в ответ на обещание президента Юна Сук Йола поддержать Украину", - сообщили в правительстве Кореи.

Отметим, что Rhino - это минный тральщик, который может разминировать тыловые районы или расчищать пути через минное поле на передовой.

При этом правительство Кореи будет просить Украину использовать эти машины только для гуманитарных операций.

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Во время двусторонней встречи на саммите G7 в Хиросиме в мае президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении.

Напомним, в июне 2023 года Юн посетил Украину. Он встретился с Зеленским и пообещал предоставить пакет помощи нашему государству.

Недавно Юн Сук Йоль сообщил, что Южная Корея предоставит Украине помощь на 2,3 млрд долларов, средства пойдут на развитие инновационных экономических проектов.