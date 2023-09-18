Вся налоговая во время войны в ручном режиме контролируется главой комитета Гетманцевым, – Южанина

Руководитель комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев вопреки закону в ручном режиме управляет и контролирует работу налоговых органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Нину Южанину.

Читайте: Показатель Украины в Индексе восприятия коррупции вырос на один балл, но добавляет ли этот балл уверенности, что коррупция в прошлом году стала хотя бы немного меньше? - нардеп "ЕС" Южанина

"Так, чтобы председатель комитета контролировал каждый шаг налоговой, знал всю информацию, точно говорил, кого проверять, кого не проверять, как проверять, что делать, какое должно иметь влияние, в том числе и используя все эти политические разборки, налоговая - априори, мне кажется, уголовная ответственность, и когда-то она его догонит", - заявила она.

Нардеп также раскритиковала Гетманцева за пренебрежительное отношение к налогоплательщикам.

"Человек, замешанный во многих-многих процессах, априори не может быть главой комитета. Потому что он исповедует свои интересы и чувствует вкус этого. А этого не должно быть вообще. Должен работать просто профессиональный человек, который в совершенстве знает все эти процессы, для того , чтобы их улучшать", - подчеркнула Южанина.

Кроме того, Южанина сомневается в эффективности и прозрачности вмешательства комитета в регулирование игорного бизнеса, в том числе из-за возможного конфликта интересов его председателя.

"Мне кажется, что он только делает вид, что он пытается урегулировать какое-то равенство и конкурентность в этой среде. Я не знаю, как сейчас у него складывается с лотерейным бизнесом, который одно время заменял абсолютно все виды игорного бизнеса", - подытожила она.