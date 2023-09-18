Сегодня Украина представит предложения по стабилизации зернового экспорта в ЕС, - Еврокомиссия

Сегодня, 18 сентября, в Брюсселе состоится очередная встреча Координационной платформы под эгидой Еврокомиссии с участием 5 стран, в которые временно ограничивался экспорт зерна из Украины. На этой встрече Киев представит план действий по стабилизации экспорта зерна в ЕС.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В соответствии с согласованием, которого мы достигли с Украиной, она применит систему контроля над экспортом (зерна. - Ред.) в течение следующих 30 суток, но также готова с 16 сентября, то есть с минувшей субботы, предпринимать конкретные действия, чтобы избежать нарушений на рынке в результате экспорта этих продуктов в Европейский Союз. У нас будет следующая встреча Координационной платформы сегодня после обеда. Украина представит меры, которые они будут применять в соответствии с планом действий", - сказала представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что решение о непродолжении действия ограничительных мер на экспорт украинского продовольствия в пять соседних с Украиной стран ЕС было принято в минувшую пятницу после тщательного изучения всех данных по торговле этими товарами и после внимательного анализа ситуации на рынке. По итогам работы в рамках Координационного совета, который в пятницу провел свое 9-е заседание, Еврокомиссия пришла к выводу, что продолжение временных ограничительных мер против экспорта украинского зерна не является в дальнейшем необходимым.

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По словам Феррер, совместная работа в рамках Координационной платформы позволила успешно увеличить объемы торговли через "коридоры солидарности" ЕС и решать конкретные логистические проблемы. В результате экспорт украинского продовольствия в третьи страны был продолжен и даже увеличился.

"Что касается объявлений, которые мы слышали в течение выходных, о введении мер тремя странами, на этом этапе мы не можем их комментировать. Мы все еще анализируем эти меры. Но мы настаиваем, что сейчас главное внимание должно быть сосредоточено на том, что система, объявленная в прошлую пятницу, будет работать, и мы сможем конструктивно приобщаться к этой работе, как мы это уже делали в рамках координационной платформы. Еврокомиссия будет продолжать мониторинг этой ситуации", - отметила спикер.

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Она воздержалась от комментариев относительно намерений Украины обжаловать действия трех стран-членов ЕС в ВТО, поскольку в настоящее время это является гипотетическим сценарием. В то же время, по ее словам, всем сторонам следует конструктивно приобщиться к поиску взаимоприемлемых решений в рамках Координационной платформы.

Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.