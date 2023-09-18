Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" журналиста и режиссера Мстислава Чернова выдвинут на 96-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Українська кіноакадемія.

"Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября выбрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Им стал фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко", - говорится в сообщении.

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В национальном отборе, кроме "20 дней в Мариуполе", участвовали: "Железные бабочки" (Роман Любый), "Памфир" (Дмитрий Сухолыткий-Собчук), "Терриконы" (Тарас Томенко) и "ШТТЛ" (Адриен Уолтер).

"20 дней в Мариуполе" – документальная лента, созданная на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в осажденном россиянами Мариуполе. Лента состоит из кадров, которые Чернов с коллегами отправляли из Мариуполя в мировые СМИ, рассказывая о событиях в городе: гибели детей и взрослых, создании массовых могил, уничтожении российской авиабомбой роддома и других российских военных преступлений.

К созданию фильма присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Вместе с Черновым в составе съемочной команды Associated Press они стали единственными международными журналистами, которые оставались в Мариуполе и продолжали фиксировать преступления РФ. За эту работу Чернов, Малолетка и Степаненко получили Пулитцеровскую премию.

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Мировая премьера фильма "20 дней в Мариуполе" прошла на кинофестивале Санденс, в секции World Cinema Documentary Competition. Там он получил приз зрительских симпатий. Украинская премьера прошла на фестивале Docudays UA в июне 2023 года. Здесь фильм получил две награды: главный приз конкурса DOCU/УКРАИНА и приз зрительских симпатий.

Напомним, за время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.