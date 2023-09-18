РФ в Суде ООН обвинила Зеленского в "поддержке нацизма" и назвала войну против Украины "самозащитой"

Россия в Международном суде ООН заявила, что начала войну против Украины для якобы "самозащиты".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, соответствующую юридическую позицию РФ высказал агент России в Суде, посол Геннадий Кузьмин.

18 сентября в Гааге началось слушание по делу "Украина против России", в рамках которого Украина доказывает, что Россия злоупотребила положениями Конвенции о запрете геноцида для того, чтобы начать необоснованное военное вторжение. Для этого украинская сторона привела ряд заявлений российских чиновников, а именно президента Путина, заместителя руководителя Совбеза Медведева, главы МИД Лаврова, послов России при ООН и ЕС.

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Кузьмин опроверг эти намерения РФ и заявил, что Россия начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции по геноциду".

"Украина говорит о том, что Россия использовала слово "геноцид" для описания действий украинских властей. Но заявления не могут быть нарушением", - сказал он.

В то же время российский дипломат продолжил настаивать на фальсифицированных данных о якобы борьбе Украины против "народов Донбасса" и посвятил значительную часть своего выступления доказыванию того, что в Украине глубоко укоренился "нацизм".

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"Нацисты в Украине произошли от ОУН, пособника нацистов", - заявил представитель РФ в Гааге, добавив, что, по мнению РФ, есть "три отца украинского нацизма" - это Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник.

Также российский дипломат обвинил публично в поддержке нацизма президента Владимира Зеленского.

"Зеленский назвал бригаду ВСУ "Эдельвейс" в честь нацистского "Эдельвейса"", - сказал он.

Россия требует от суда отклонить украинскую жалобу как неприемлемую.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина подала иск вскоре после начала полномасштабного вторжения. К иску Украины против РФ присоединились еще 32 государства мира.

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