В Нидерландах арестовали чиновника минобороны, поставлявшего авиазапчасти в РФ, - СМИ

В Нидерландах арестован чиновник из минобороны страны, продававший в Россию авиазапчасти через третьи страны, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"В рамках следственных действий 48-летнего мужчину из города Арнема арестовали, а его дом обыскали. Его подозревают в обходе санкций для экспорта авиационных деталей в Россию через свои компании", - сообщили в Службе фискальной информации и расследований Нидерландов.

Мужчина работает в Министерстве обороны страны. В ходе обыска правоохранители изъяли документы, цифровые носители информации и боеприпасы.

Также сообщается, что его 53-летний сообщник, который и предоставил следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника Минобороны, был заключен под стражу за день до этого.

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