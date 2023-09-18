Большинство стран ЕС осуждают запрет на импорт украинского зерна и поддерживают Еврокомиссию.

Большинство стран ЕС осуждает запрет на импорт украинского зерна, введенный в одностороннем порядке Польшей, Венгрией и Словакией.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

"Европейская комиссия проделала хорошую работу" – отметил он.

Большинство западных министров сельского хозяйства считают, что солидарность с Украиной должна быть сохранена, поскольку зерно является важной частью дохода украинской стороны. Они также критично относятся к односторонней блокаде со стороны Польши, Венгрии и Словакии.

Как отметил Пучадес, то, что любая страна принимает односторонние меры против единого рынка, противоречит законодательству ЕС, но судить об этом должна Европейская комиссия.

В то же время, по данным RMF FM, Еврокомиссия пока не "желает принимать решительные меры против Польши".

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

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