Из-за взрыва гранаты на Киевщине погиб мужчина, еще один получил ранения. ФОТО
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17 сентября в селе Гнидын Киевской области сдетонировал боеприпас, в результате чего один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
"17 сентября, в 18:43 часов, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из садовых обществ Золочевской громады. В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Установлено, что детонация произошла в связи по неосторожному обращению с, вероятно, боевым припасом.
На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО.
Работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование.