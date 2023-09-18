Из-за взрыва гранаты на Киевщине погиб мужчина, еще один получил ранения. ФОТО

17 сентября в селе Гнидын Киевской области сдетонировал боеприпас, в результате чего один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"17 сентября, в 18:43 часов, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из садовых обществ Золочевской громады. В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что детонация произошла в связи по неосторожному обращению с, вероятно, боевым припасом.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО.

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Работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование.



