Враг проводит многочисленные контратаки, пытаясь вернуть Клещиевку и Андреевку, но тщетно, - Сырский

Клещиевка и Андреевка были важнейшими элементами оборонительного рубежа врага. Россияне пытаются вернуть утраченные позиции, но тщетно.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, к которым ведет активную подготовку.

Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе Андреевки и Клещиевки, враг ведет многочисленные контратаки по разным направлениям, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки.

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В результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы, отмечает Сырский.

В частности, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью утратили боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31-я и 83-я отдельные десантно-штурмовые бригады.

"Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий", - резюмировал Сырский.

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Напомним, вчера Сырский обнародовал официальную информацию об освобождении Клещиевки в Донецкой области.