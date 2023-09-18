В 12-м пакете санкций ЕС может разрешить использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Bloomberg

В 12 пакете санкций ЕС может разрешить использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины. Также пакет, вероятно, будет содержать ограничения на торговлю алмазами и сжиженным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники Bloomberg говорят, что в новом проекте санкций могут быть анонсированые ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые также планирует ввести G-7.

Источники также предполагают, что ЕС наконец-то попытается одобрить предложение об использовании доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, некоторые члены ЕС – прежде всего, Польша и страны Балтии – хотят ужесточить санкции против российского сжиженного газа и ІТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ, хотя последнее предложение не имеет значительной поддержки среди других государств.

Новый пакет санкций, добавляют источники Bloomberg, также будет содержать дальнейшие шаги, направленные на борьбу с обходом Россией санкций ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

По данным агентства, новый пакет санкций может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США.

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