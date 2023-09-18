Премьер Румынии Чолаку предлагает запретить импорт украинской агропродукции еще на 30 дней

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Глава румынского правительства отметил, что ждет предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.

"Как вы видели, Комиссия требовала ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС. Премьер-министр Украины придерживался той же логики, говоря о том, что жесткий контроль все равно будет", - сказал Чолаку.

Он добавил, что после решения Европейской комиссии не продолжать запрет на украинскую агропродукцию, "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики издать совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничение будет продлено. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", - подытожил румынский премьер.

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