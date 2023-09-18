Генерал Соколов: Мосты на Чонгаре были заминированы с 2014 года, но их не успели подорвать

Мосты в Крым на Чонгаре были заминированы с 2014 года, но взорвать их в начале полномасштабного вторжения РФ не удалось. Мосты через Днепр в Херсоне и Новой Каховке заминированы не были.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" генерал-майор Андрей Соколов, который до начала вторжения был заместителем командующего ОК "Південь" и руководил группировкой войск "Південь", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему не были взорваны мосты, которых на Херсонщине - до десятка, кроме самого Чонгара, Соколов ответил, что армия РФ, скорее всего, оказывала противодействие этому.

Он отметил, что все мосты и дамбы находятся на полуострове Чонгар, на Мелитопольском направлении. На другом направлении – на Каланчакском и Херсонском – мостов с Крымом нет, там два сухопутных перешейка: один – на Чаплинку, другой – на Каланчак.

"Почему мосты не взорвались? Мы знаем из интервью военнослужащего 137-го батальона Ивана Сестриватовского, что попытки взорвать были. Но ведь надо понимать, что противник понимает важность этих и мостов, и переправ, он также принимает меры. Я по своему опыту могу сказать, что мосты нужно взрывать не тогда, когда противник стоит перед ними, а еще до того, как он подошел, когда он еще не имеет огневого воздействия на мосты. Тогда можно надеяться, что задача будет выполнена на 100%", - подчеркнул Соколов.

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Он добавил, что когда противник уже находится перед мостом, он влияет и на огонь, и на диверсионные группы, и на сам мост, и на средства взрыва, и на тех людей, которые должны его взорвать.

"В Геническе, на Арабатской стрелке, мост взорвали. Не полностью, но взорвали. Там матросу 137-го батальона пришлось выполнять задачи ценой своей жизни", - рассказал Соколов.

Защитник не смог отойти от моста в Геническе, потому что противник уже воздействовал огнем, стараясь не допустить подрыва моста. Матрос погиб, потому что противник обстреливал территорию – и "все вместе взорвалось".

По убеждению Соколова, на границе с АР Крым все как оборудовали в 2014 году, так оно и содержалось. То есть на Чонгаре и в Геническе минные заграждения не снимались: "На самой границе как были в 2014 году оборудованы заграждения и минные поля, все так и оставалось".

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Но в 2014 году также были заминированы мосты в глубине, на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах. Однако нельзя оставлять заминированный мост на мирной территории без присмотра. С 2015 года количество войск уменьшалось – и со временем часть объектов была разминирована, потому что некому было их содержать.

"Все боеприпасы с них находились на складе в Чаплинке. И когда началась большая война, я дал команду в срочном порядке получать боеприпасы и взрывать мосты через каналы. Некоторые мосты успели взорвать, на некоторые противник уже вышел", - пояснил Соколов.

Что касается минных полей на мирной до 2022 года территории, то они были отмечены и специальной лентой, и указателями на местности. По мнению Соколова, эти минные поля знали не только местные жители, но и противник. Поэтому войска РФ и обстреливали их в ночь вторжения.

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Асфальтированные дороги не были заминированы, потому что по ним постоянно осуществлялось пересечение границы с Крымом, ехали люди и грузы.

По словам Соколова, "они были подготовлены, для них была взрывчатка, она лежала в Чаплинке, было спланировано минирование, но оно не состоялось, потому что не было получено команды на дополнительное минирование" от руководства.

О том, следовало ли взорвать Антоновский и Новокаховский мосты после отступления 59-й бригады из Олешков, Соколов ответил лишь, что он не мог на это повлиять.

"Река Днепр имеет стратегическое значение. Там должен быть стратегический рубеж обороны, и за него должно отвечать уже какое-то другое военное образование. Потому что надеяться, что наша группировка войск теми силами, что были, сможет удержать противника в Херсонской области, а затем еще отвечать за то, чтобы он не переправился на другой берег Днепра – это, мягко говоря, неверно", – считает Соколов.

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По его мнению, нужно было бы, не рассчитывая на его небольшую группировку, создать там стратегический рубеж обороны, "хотя бы очагово, в районе Антоновского моста и в районе Новокаховской дамбы". Это нужно было сделать заранее, перед войной.

"Почему это не было сделано? Мне трудно сказать. Согласно стабилизационной операции, я отвечал за ту сторону, потому что там еще Херсонская область. Но противник начал войну. А согласно оборонной операцией, это уже была не моя территория. Моя территория проходила именно по левому берегу Днепра. У меня не было сил и средств, нужных даже для стабилизационной операции, не только для обороны", - рассказал Соколов.

Соколов подытожил, что мосты через Днепр не были заминированы. Кто должен бы л позаботиться об этом на правом (западном) берегу Херсонской области, он не знает.

"Я не мог никак повлиять на процесс заминирования мостов в Херсоне, потому что у меня не было даже материала для того, чтобы их заминировать. И еще нужны техника, время и люди, которые бы осуществляли заминирование", - резюмировал Соколов.

Напомним, Чонгар – полуостров в северной части залива Сиваш-Азовское море. Он соединен с Крымским полуостровом многочисленными мостами и насыпными дамбами.

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В апреле 2022 года Генеральный штаб ВСУ опровергал информацию о незаминировании моста на Чонгаре. "Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем: мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", - говорилось в сообщении.

В июле 2023 года военнослужащий Иван Сестриватовский рассказал журналистам, что он должен был подорвать мосты на Чонгаре в ночь на 24.02.2022, и пытался сделать это, но взрыва не произошло. "Или сработала диверсионная группа, или провода подрыва были повреждены минометным обстрелом", - рассказал Сестриватовский.

СБУ и ДБР расследуют, почему именно не были взорваны мосты. Производство зарегистрировано по статьям "небрежное отношение к военной службе" и "государственная измена". Правоохранители исследуют возможную халатность командования "Південь".