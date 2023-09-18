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Польша, Венгрия и Словакия отвергли план Киева по ограничению экспорта украинской агропродукции, - польские СМИ

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Польша, Венгрия и Словакия отвергли план Киева по ограничению экспорта украинской агропродукции, - польские СМИ
Польша, Венгрия и Словакия отвергли план Украины по ограничению агроэкспорта, который должен был бы заменить запрет от Еврокомиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Согласно предложению Киева, по данным агентства, Министерство экономики Украины будет самостоятельно принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и в отношении пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

В то же время Украина предлагает проводить консультации со странами ЕС и Европейской комиссией по поводу разрешений на экспорт, но "независимо от результатов консультаций, окончательное решение будет оставаться за Киевом", пишет PAP.

На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось подверг критике украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил PAP, что Польша, Словакия и Венгрия больше не будут участвовать в работе платформы, которая должна совместно с ЕК и Украиной урегулировать вопросы агроэкспорта из Украины.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Читайте: Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию "работать в духе компромисса" по импорту украинского зерна

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Я так розумію погоджений був транзит. Значить перекупали зерно місцеві перекупи, на яких Україна ну ніяк не могла вплинути.
    Але замість наведення порядку у власних митниках вирішили тупо заборонити все.
    Негарно так, ...ля...
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    Виходить так, що польські чиновники від партії ПіС не знають і знати не хочуть про такі речі як от:
    собівартість;
    конкуренція;
    вільний ринок;
    картельна змова.
    Але насправді знають, та чого тільки не зробиш ради голосів на виборах.
    На відміну від польських, мадярських та словацьких фермерів, які отримують мільярди Евро від ЄС дотацій, українські виробники зерна та взагалі сільгосппродукції не отримують нічого і все рівно їхня продукція конкурентно здатна на відміну від продукції названих панів.
  • Vaaleikumassalam
    У польських фермерів закупають зерно по 462 долари а у наших фермері наші бариги заберають по 88доларів..
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