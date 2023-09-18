Польша, Венгрия и Словакия отвергли план Киева по ограничению экспорта украинской агропродукции, - польские СМИ

Польша, Венгрия и Словакия отвергли план Украины по ограничению агроэкспорта, который должен был бы заменить запрет от Еврокомиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Согласно предложению Киева, по данным агентства, Министерство экономики Украины будет самостоятельно принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и в отношении пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

В то же время Украина предлагает проводить консультации со странами ЕС и Европейской комиссией по поводу разрешений на экспорт, но "независимо от результатов консультаций, окончательное решение будет оставаться за Киевом", пишет PAP.

На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось подверг критике украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил PAP, что Польша, Словакия и Венгрия больше не будут участвовать в работе платформы, которая должна совместно с ЕК и Украиной урегулировать вопросы агроэкспорта из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет урегулирован, - министр Телус

Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Читайте: Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Словакию "работать в духе компромисса" по импорту украинского зерна