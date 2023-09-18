По программе медевакуации за границу на лечение отправлено более 4 тыс. украинцев
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По программе медицинской эвакуации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину на лечение за границу отправлено более 4 тыс. украинцев, в том числе 650 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко, программа медевакуации, а также ментальное здоровье и евроинтеграция – среди приоритетных направлений сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере здравоохранения.