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По программе медевакуации за границу на лечение отправлено более 4 тыс. украинцев

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По программе медевакуации за границу на лечение отправлено более 4 тыс. украинцев
По программе медицинской эвакуации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину на лечение за границу отправлено более 4 тыс. украинцев, в том числе 650 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко, программа медевакуации, а также ментальное здоровье и евроинтеграция – среди приоритетных направлений сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере здравоохранения.

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