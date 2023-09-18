Генерал Соколов: В первый день войны Мелитополь был беззащитен, не хватило сил, чтобы удержать город

Генерал-майор Андрей Соколов, в начале вторжения руководивший группировкой войск "Південь", утверждает, что 24 февраля 2022 года его группировка не имела достаточно сил, чтобы удержать Мелитополь.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Мелитопольское направление не была назначена отдельная бригада. Мне пришлось забрать у 59-й один батальон и назначить туда для ведения обороны. Это был девятый мотопехотный батальон. Лучший в то время в бригаде - я поэтому его и выбрал, потому что там и командир был опытным (к сожалению, он погиб потом под Запорожьем), и сам батальон был более подготовлен. Но он также не успел дойти туда вовремя и занять оборону. Фактически он вышел туда и попал в оцепление", - отметил Соколов.

Он добавил, что потом пришлось выводить девятый мотопехотный батальон вместе с военнослужащими 137-го батальона на Васильевку (Запорожская область. - Ред.) Во время обороны Васильевки эти силы еще раз попали в окружение и еще раз из него выходили.

По словам Соколова, уже в конце дня 24 февраля пришлось перемещать штаб в Большую Лепетиху (поселок в районе Новой Каховки – Ред.), но Соколов понял, что там и штаб попадет в окружение, поскольку уже была информация, что на Антоновский мост высажен десант, и он находится под контролем противника.

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Поэтому он на ходу изменил план: сначала командование "Південь" вышло на Васильевку, в направлении Мелитополя, а дальше действовало в направлении Запорожья.

"К концу 24-го нам дали дополнительные силы. Это был полк Национальной гвардии, патрульная охрана общественного порядка, и 110-я бригада ТрО. Мы попытались закрепиться. Мелитополь в то время был никем не занят, войска противника подошли на окраины города и находились там. Нам удалось нанести огневое поражение по колоннам, тогда очень хорошо сработали наши РСЗО "Ураган" и накрыли колонну противника. В ночь сделали из Васильевки марш, зашли в Мелитополь", - рассказал Соколов.

Но тех сил, которые были в распоряжении Соколова, оказалось недостаточно - два неполных батальона Национальной гвардии. 110-я бригада не заходила в Мелитополь, потому что не имела даже техники.

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"К сожалению, нам не удалось удержать Мелитополь. Власть в Мелитополе, как говорится, лежала на земле, и ее мог поднять кто угодно, там не было организовано ни сопротивление, ни оборона. Противник зашел в Мелитополь, и подразделениям Национальной гвардии пришлось покинуть город. Потом мы уже организовали оборону по рубежу Васильевка – Токмак, но теми силами его также не удалось удержать, а потом отошли еще дальше, где уже закрепились – в Каменском, кажется (село чуть выше по Днепру от Васильевки. - Ред.) ", – отметил он.

На вопрос, действительно ли руководство ждало агрессии России только на востоке, но не на юге, Соколов не согласился: "Да нет, я бы не сказал".

"Мы ожидали, потому что на всех командно-штабных учениях и военных играх мы рассматривали наступление противника с юга. И, фактически, он так и действовал, как мы и предполагали: первая его задача – это захват мостов, переправ через Днепр, а вторая задача – Мелитополь и на Мариуполь, чтобы создать сухопутный коридор. Как мы предполагали, так он и действовал", – отметил он.

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На вопрос, почему тогда не была сформирована достаточная группировка и ощущалась нехватка личного состава, Соколов ответил: "На мой взгляд, нам не хватало сил и средств. Мы же начинали большую войну в составе мирного времени, в мирном штате. То есть не было создано дополнительных военных формирований. Что было, тем мы и распоряжались".

"Давайте посчитаем: 12 бригад тогда находились в зоне ООС, по 5 в каждой тактической группировке, плюс резервы. А еще нужно было Киев прикрыть, Харьковщину, Черниговщину. На это нужно было много сил. И на юг - сколько было, столько командование и выделило" , – добавил Соколов.

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