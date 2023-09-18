11 украинцев-уклонистов задержали в Молдове

Молдавские пограничники обнаружили 11 украинцев, незаконно проникших в страну из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.

Один из мужчин, вероятно, был гидом, и известно, что организаторы собирались получить более 40 тысяч евро.

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. С помощью приборов ночного видения пограничники отслеживали действия лиц во время незаконного пересечения молдавско-украинской границы, в результате чего было обнаружено и опознано 11 украинцев.

В рамках документирования дела по согласованию с прокуратурой Басарабяска один из граждан Украины, 24-летний мужчина, подозревается в том, что он был проводником своих соотечественников.

В случае признания вины подозреваемым грозит уголовное наказание. Для прояснения всех обстоятельств молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими.

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Напомним, журналисты NGL Media исследовали использование системы "Шлях" и обнаружили 372 общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны 2248 мужчин призывного возраста.