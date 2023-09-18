В Украине военные РФ повредили 1436 объектов мединфраструктуры и 190 разрушили, полностью или частично удалось восстановить 820
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за более чем год полномасштабной войны враг повредил 1436 объектов медучреждений и еще 190 объектов разрушил полностью. Наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины и Черниговщины.
Вопреки постоянным обстрелам и бомбардировкам, Министерство здравоохранения вместе с партнерами работают над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры.
"За более чем 18 месяцев войны в разных областях уже восстановлено полностью или частично 820 объектов медучреждений.
В частности, 403 объекта восстановлены полностью и еще 417 – частично. Больше всего – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.