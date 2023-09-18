В учебных заведениях Киевщины обустроили более 1200 укрытий, - ОВА

В течение 2022-2023 годов в регионе отремонтировали укрытия почти в 900 учебных заведениях. Во время тревог в них могут находиться около 270 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В целом в учебных заведениях уже обустроено более 1,2 тыс. объектов гражданской защиты. Во время тревог в них может находиться почти 270 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что на протяжении 2022-2023 годов отремонтированы укрытия в почти 900 учебных заведениях. Продолжается ремонт еще 68. Также устанавливают и модульные укрытия.

Руководитель Киевской ОВА побывал в одном из укрытий, которое обустроили в Белогородском академическом лицее №2. Капитально отремонтировали помещение площадью 666 м2.

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В обновленном укрытии одновременно могут находиться 400 детей. Обучение в лицее происходит в две смены. Всего учебное заведение посещают более 800 детей.

Отмечается, что в укрытии лицея есть современная вентиляция и новые электросети, мебель, бойлеры. В случае отключения электричества есть аккумуляторное аварийное освещение и генератор. Дети снабжены запасом воды. Стоимость капитального ремонта составляет 9,4 млн грн, из которых 70% – средства субвенции, еще 30% – средства громады.

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