После выдачи ордера МУС на арест Путина процесс возвращения украинских детей "кардинально сдвинулся с места", - Лубинец

После того как Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, процесс возвращения украинских детей "кардинально сдвинулся с места".

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу подтвердить информацию о том, что после выдачи ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой у нас действительно кардинально сдвинулся с места процесс возвращения украинских детей", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что должны быть и другие ордера, поскольку не только Путин и Львова-Белова причастны к депортации украинских детей.

"В этом участвуют тысячи представителей разных ветвей власти РФ. Где остальные?... Если вы хотите помочь вернуть украинских детей – пожалуйста, выдавайте следующие ордера на арест, потому что на самом деле, как мы видим по результату, это помогает", - заметил Лубинец.

По его словам, в процессе возвращения детей в каждом случае отдельно прорабатывается логистика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок о похищении детей: Путин ежедневно нарушает правила международного сообщества и правила человеческого сосуществования

"Иногда это занимает месяцы, иногда – недели. Но мы не можем возвращать их большой группой, потому что россияне делают все, чтобы мы вообще никогда никого не вернули", - объяснил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина настроена вернуть всех своих незаконно депортированных детей, но для этого нуждается в помощи и партнерах - в рамках Формулы мира Президента Владимира Зеленского, отдельной программы по возвращению детей Bring Kids Back UA, которой занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, и тому подобное.

"Мы ищем партнеров, которые могут делать что-то конкретно, физически, каждый день. ...Помогая Украине, вы помогаете себе. Вы делаете так, чтобы война не затронула ваши семьи, дома, и чтобы ваших детей россияне никогда не могли депортировать ", – добавил Лубинец, обращаясь к международным партнерам.

Читайте также: Лубинец: До сих пор не получили от ООН ответа по списку депортированных детей, который должна предоставить РФ

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконных депортациях и перемещении населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.