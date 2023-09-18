Над Днепропетровщиной сбит вражеский дрон, еще один попал по Марганецкой громаде
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Российские оккупанты продолжают атаковать Никопольский район Днепропетровщины. Над областью сбит один дрон, еще один попал по Марганецкой громаде.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Ближе к вечеру наши защитники отминусовали вражеский дрон. Тип сбитой в небе над областью "птички" еще уточняется.
На этом агрессор не остановился. Снова направил на регион БпЛА. Дрон-камикадзе ударил по Марганецкой громаде Никопольщины. Туда же российская армия ударила и из тяжелой артиллерии.
Последствия атак еще уточняются. Впрочем, всегда самое главное – это люди. И они, к счастью, невредимы", - написал он.