Над Днепропетровщиной сбит вражеский дрон, еще один попал по Марганецкой громаде

Российские оккупанты продолжают атаковать Никопольский район Днепропетровщины. Над областью сбит один дрон, еще один попал по Марганецкой громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Ближе к вечеру наши защитники отминусовали вражеский дрон. Тип сбитой в небе над областью "птички" еще уточняется.

На этом агрессор не остановился. Снова направил на регион БпЛА. Дрон-камикадзе ударил по Марганецкой громаде Никопольщины. Туда же российская армия ударила и из тяжелой артиллерии.

Последствия атак еще уточняются. Впрочем, всегда самое главное – это люди. И они, к счастью, невредимы", - написал он.

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