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На фронте погиб боец "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе

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На фронте погиб боец "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе
В бою в рядах Сил обороны Украины погиб еще один боец из "Грузинского легиона" - Закро Шубитидзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Мамулашвили в сообщении сказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.

Он называет Шубитидзе "одним из лучших" в легионе.

Обстоятельства гибели Шубитидзе пока неизвестны.

На фронте погиб боец Грузинского легиона Закро Шубитидзе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Грузии хотят лишать гражданства тех, кто воюет за Украину, - СМИ

По подсчетам грузинских СМИ, за все время полномасштабной войны в рядах Сил обороны Украины погибли более 40 грузинских бойцов. Часть из них уехали в Украину добровольцами, часть уже долгое время проживали в Украине и имели семьи.

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