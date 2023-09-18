На фронте погиб боец "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе
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В бою в рядах Сил обороны Украины погиб еще один боец из "Грузинского легиона" - Закро Шубитидзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.
Мамулашвили в сообщении сказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.
Он называет Шубитидзе "одним из лучших" в легионе.
Обстоятельства гибели Шубитидзе пока неизвестны.
По подсчетам грузинских СМИ, за все время полномасштабной войны в рядах Сил обороны Украины погибли более 40 грузинских бойцов. Часть из них уехали в Украину добровольцами, часть уже долгое время проживали в Украине и имели семьи.