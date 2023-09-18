Генерал Соколов: В начале вторжения на юге было 1,5 тысячи защитников, им противостояли более 20 тысяч оккупантов.

24 февраля 2022 года ВСУ имели на юге 1,5 тысяч воинов, которые были вынуждены противостоять более чем 20 тысячам оккупантов, которые, к тому же, имели двадцатикратное преимущество в технике.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" генерал-майор Андрей Соколов, который до начала вторжения был заместителем командующего ОК "Південь" и руководил группировкой войск "Південь", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что группировка "Південь" была создана на ротационной основе. "Одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми". Общая численность боевых общевойсковых подразделений к моменту вторжения составляла примерно 1,5 тысячи человек.

"В частности, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек. Почему так мало? Потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре, и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки. Они были перемещены на Олешковские пески на полигон.Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%. Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на учебе в "Дівичках" (полигон на Киевщине. - Ред.), группа инженерного обеспечения - это саперы – также находилась на учебе в Каменец-Подольском", - рассказал Соколов.

Также было около 250 человек в 137-м батальоне морской пехоты, который был укомплектован тоже на 50%. И из этих 250 человек часть – срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом.

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Соколов объяснил, что стабилизационные действия предполагали, что люди были растянуты на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было незаконного пересечения.

По его словам, примерно один взвод (15-45 человек - Ред.) находился на опорном пункте перед мостом Чонгар, еще взвод было возле КПВВ "Каланчак", еще один взводный опорный пункт был у села Каиры - это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан". Фактически, три опорных пункта встречали противника в первый день полномасштабной войны.

"Безусловно, этого было недостаточно даже для ведения стабилизационной операции. Во время обострения предполагалось иметь до двух бригад: одна – на Херсонском направлении, должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна – на Мелитопольском. И один батальон, как передовое подразделение, стоявший прямо на границы. Но я даже этих сил не имел, имел только одну бригаду. На Мелитопольском направлении вообще не было сил. Я туда отправил свой резерв, танковую роту, чтобы хоть как-то его прикрыть", - объяснил Соколов.

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Он добавил, что докладывал о нехватке сил "на командующего Объединенными силами" Сергея Наева. По мнению Соколова, усиления на юге не произошло, потому что было недостаточно сил и средств, ведь противник сосредоточил свои войска на большом участке от Беларуси до Крыма. Полторы тысячи человек – это была группировка по ведению стабилизационных действий. Если бы противник действовал диверсионными группами, незаконными формированиями, если бы ситуация развивалась, как на востоке в 2014 году, тогда должно быть две бригады.

"Еще был отдельный план на оборону. Там предполагалось 4 бригады: две механизированные или общевойсковые и две бригады ТРО. Понимаете: 4 бригады в плане - и одна бригада в реальности. Безусловно, этого недостаточно", - отметил Соколов.

Бригады ТРО должны были быть из Херсона и Запорожья, но на тот момент они не были собраны. Запорожскую 110-ю бригаду ТРО Соколов получил в свое подчинение в конце суток 24 февраля 2022 года, а Херсонская бригада так и не поступила в его распоряжение.

23 февраля Соколов получил от руководства приказ выйти бригадой и занять оборонительные рубежи, он дал ей приказ выйти из полигона под Олешками, но бойцы не успели занять оборону. Подготовленных позиций на тех рубежах, куда они должны были идти, не было.

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"Позиции, которые занимал 137 батальон непосредственно на границе с Крымом, были оборудованы, и мы их совершенствовали постоянно (с 2014 года. - Ред.). А уже оборонные позиции вглубь были практически только на бумаге", - пояснил Соколов.

"Я получил доклад от командира 137-го батальона, что противник начал движение механизированными колоннами в нашу сторону через границу (24 февраля). Соответственно, я подал команду им действовать согласно плану на отход. А кто не получил команду, те действовали самостоятельно. Это было спланировано и обсуждено заранее", - отметил он.

59-я бригада так и не смогла выйти на свои оборонительные рубежи, не успела. Она встретила войну фактически в пределах 241-го полигона в Олешках.

"Когда я понял, что они не успеют выйти на рубежи, потому что противник уже активно продвигается, я дал команду переходить к обороне там, где они находятся. Частично это было исполнено, но под давлением противника бригада начала отходить уже на правый берег (Днепра. – Ред.)", – добавил Соколов.

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Он подчеркнул, что на юг тогда наступали ориентировочно 25 батальонно-тактических групп российских захватчиков – это до 20 тысяч личного состава, но также система управления и более массивные объединения, которые имеют и артиллерию, и средства ПВО, и подразделения разведки, и инженерные, РЭБ".

Против защитников Украины действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й армии северо-кавказской, наиболее подготовленной, и до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это и артиллерия, и воздушный компонент до 140 самолетов и 60 вертолетов, и корабельный состав Черноморского флота РФ.

По словам Соколова, у врага было полное преимущество и в личном составе, и в технике. Кроме того, украинская ПВО в первый день никак себя не проявила, поэтому у противника было полное преимущество в воздухе на юге.

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