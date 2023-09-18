Спецслужбы Грузии обвиняют Украину в подготовке госпереворота. МИД отрицает причастность
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторами переворота якобы являются:
- бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили,
- заместитель председателя Службы военной разведки Георгий Лорткипанидзе,
- люди из окружения третьего президента Михеила Саакашвили,
- основатель Грузинского национального легиона, воюющий в Украине, Мамука Мамулашвили.
По данным спецслужб, якобы готовятся несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает создание палаточных городков и баррикад в больших городах, захват правительственных построек и другие провокации. Служба госбезопасности утверждает, что сценарий может быть реализован "по аналогии с Евромайданом в Украине в 2014 году".
Кроме того, организаторы якобы попытаются совершить "террористический акт", а именно — взорвать гранату в одной из палаток с гибелью мирных жителей. После этого ожидается начало "невыборочных расстрелов, создающих благодатную почву для следующей гражданской войны".
Утверждают, что план попытаются реализовать при поддержке зарубежных стран. Конечная цель переворота - "силовая смена правительства", заявили в спецслужбе.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины отреагировали на такие заявления представителей силового блока Грузии.
Олег Николенко в фейсбуке отметил, что эта информация не соответствует действительности, а власти Грузии хотят с помощью "демонизации Украины" решить свои внутриполитические вопросы.
"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – написал он.