Спецслужбы Грузии обвиняют Украину в подготовке госпереворота. МИД отрицает причастность

Грузинская спецслужба обвинила окружение Саакашвили и основателя "Грузинского легиона" в подготовке госпереворота. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что информация грузинских спецслужб о причастности украинской стороны к подготовке мятежа в стране не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторами переворота якобы являются:

бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили,

заместитель председателя Службы военной разведки Георгий Лорткипанидзе,

люди из окружения третьего президента Михеила Саакашвили,

основатель Грузинского национального легиона, воюющий в Украине, Мамука Мамулашвили.

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По данным спецслужб, якобы готовятся несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает создание палаточных городков и баррикад в больших городах, захват правительственных построек и другие провокации. Служба госбезопасности утверждает, что сценарий может быть реализован "по аналогии с Евромайданом в Украине в 2014 году".

Кроме того, организаторы якобы попытаются совершить "террористический акт", а именно — взорвать гранату в одной из палаток с гибелью мирных жителей. После этого ожидается начало "невыборочных расстрелов, создающих благодатную почву для следующей гражданской войны".

Утверждают, что план попытаются реализовать при поддержке зарубежных стран. Конечная цель переворота - "силовая смена правительства", заявили в спецслужбе.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отреагировали на такие заявления представителей силового блока Грузии.

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Олег Николенко в фейсбуке отметил, что эта информация не соответствует действительности, а власти Грузии хотят с помощью "демонизации Украины" решить свои внутриполитические вопросы.

"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – написал он.