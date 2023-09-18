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В настоящее время на оккупированных территориях находятся 200 тысяч российских солдат, выгнать их будет тяжело, - Милли

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В настоящее время на оккупированных территориях находятся 200 тысяч российских солдат, выгнать их будет тяжело, - Милли
На оккупированной территории Украины находится около 200 тысяч оккупантов. Выгнать их – это сложная задача, которую вряд ли удастся выполнить в рамках текущего контрнаступления.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"На оккупированной части Украины более 200 000 российских солдат. Нынешнее наступление ВСУ, хоть и важно, но имеет ограниченные операционные и тактические цели. Даже если они будут полностью достигнуты, то ВСУ не выбьют всех россиян, что является большей стратегической целью, поставленной президентом Зеленским", - заявил Милли.

По его мнению, во время текущего контрнаступления не получится полностью вернуть контроль над всеми территориями. Но он не стал делать прогнозы по поводу того, сколько действительно есть времени у украинских защитников.

По мнению Милли, конфликт не закончится в ближайшее время.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    так...вигнати важко...легше буде знищити...
  • Alex K aa83823f
    Вигнати буде важко,то може знищити легше,давайте ракети та фалькони !
  • Urs
    виганяти буде важко, легше буде перемолоти артою і хаймарсами з касетними ************.
    Так що прийдеться ще більше підвищуати відсоток надоїв у виробництві снарядів.
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