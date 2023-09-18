Сенатор США Келли о контрнаступлении ВСУ: Украинские военные делают фантастическую работу в невероятно сложных условиях

Находящийся с визитом в Киеве сенатор США от Аризоны Марк Келли (Демократическая партия) заявил, что Украина достигла прогресса в контрнаступлении, а украинские военные делают фантастическую работу в невероятно сложных условиях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Келли сказал на брифинге в Киеве в понедельник.

"Я считаю, что украинские военные делают фантастическую работу в невероятно сложных обстоятельствах. Я имею в виду, что против одной из крупнейших армий в мире. По крайней мере, на начальном этапе, вы знаете, прогресс, достигнутый в этом контрнаступлении, по моему мнению, я думаю, это хорошо. Хотим ли мы, чтобы оно было быстрее? Хотим ли мы большего? Конечно, хотим. Но мы добиваемся прогресса, и я верю, что это будет продолжаться", - сказал Келли на брифинге в Киеве в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что предоставление самолетов F-16 и ATACMS станут "game-changing" (меняющий правила игры) на поле боя, сенатор сказал: "Я не думаю, что есть что-то, что можно назвать панацеей".

"Ракетный комплекс класса "земля-земля" большей дальности это точно может изменить ситуацию, истребитель четвертого поколения, которым управляют хорошо обученные люди и который хорошо обслуживается экипажем на земле, может изменить ситуацию, если соединить эти две вещи вместе, да, я думаю, что это будет иметь значение", - отметил Келли.

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В то же время он выразил уверенность, что украинский народ добьется успеха, благодаря правильным решениям правительства и помощи партнеров.

Говоря о вероятных сроках передачи Украине ATACMS, он отметил, что "это будет решение администрации Байдена".

Кроме того, Келли сообщил, что в рамках своего визита в Украину он встретится сегодня с друзьями и коллегами погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова.

"Он трагически погиб несколько недель назад в результате крушения L-39. Я встречался с ним в прошлом году в моем офисе в Сенате в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы говорили о том, что работало в их бригаде, летая на МиГ-29 против российских ВВС, и что им нужно в дальнейшем. И я работал с ним и другими, чтобы достичь той точки, где мы находимся сегодня", - отметил сенатор.

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По его словам, в ближайшее время США собираются начать подготовку пилотов F-16 в штате Аризона и, в частности, в Тусоне, где он живет. Как отметил Келли: F-16 - это самолет с довольно большими возможностями. "И я думаю, что он изменит ситуацию", - сказал он.

В то же время сенатор подчеркнул, что "Мы не увидим F-16 в небе над Украиной на следующей неделе или в следующем месяце".

"На обучение команды потребуются месяцы, но мы доберемся до цели, и это, я думаю, новый и существенный потенциал. И есть некоторые вещи, которые нам нужно проработать и выяснить, как именно мы хотим использовать самолет. У него много разных ролей, но я думаю, что это будет иметь значение", - пояснил он.

Как рассказал Келли, также они с послом встретились с пограничным отрядом. По его словам, позже он собирается встретиться с украинскими ветеранами.

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"Я хочу выразить свою твердую уверенность в том, что мы не можем позволить Путину и его приспешникам добиться здесь успеха. Допустить это было бы колоссальной ошибкой со стороны Запада", - заявил он.

Как сообщается, это второй визит Келли в Украину, первый раз он был здесь в апреле.