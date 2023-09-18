Количество вражеских штурмов на Лимано-Купянском направлении уменьшилось, но враг активно применяет артиллерию, - Силы обороны

На Лимано-Купянском направлении наблюдается уменьшение активности штурмовых действий захватчиков, но враг продолжает активно применять артиллерию. Только за минувшие сутки произошло 464 обстрела.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, Евлаш сказал: "Враг продолжает активно применять свою артиллерию, в частности, 464 обстрела произошло за минувшие сутки, и 13 раз применял свою авиацию. Для сравнения: например, на Бахмутском направлении он всего трижды применял свои авиационные подразделения. Мы можем отслеживать уменьшение активности в плане штурмовых действий, враг немного изменил свою тактику, сейчас он преимущественно применяет артиллерию и использует ее не только в качестве огневых валов, но более прицельно, когда видит целесообразность, что может прорвать нашу оборону. Однако все бесполезно".

Евлаш отметил, что захватчики перебрасывают 25-ю армию, проводят перегруппировку ее подразделений.

"Они формируют сейчас свои резервы, в частности, перебрасывают 25-ю армию, им гораздо проще это делать, поскольку они имеют открытые границы на этом направлении. Однако в целом мы можем отслеживать то, что эта армия постоянно проходит перегруппировку, происходят разные замены подразделений, в том числе и на юг они их отправляют, что свидетельствует о том, что у них уже нет больше силы, они аккумулировали то, что есть, и оперируют только исключительно в этом диапазоне сил, которые удалось собрать", - заявил он.

Читайте также: В настоящее время на оккупированных территориях находятся 200 тысяч российских солдат, выгнать их будет тяжело, - Милли