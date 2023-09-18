Российскую пехоту и дальше гонят на штурм Марьинки, захватчики делают по 10 попыток в сутки, - Силы обороны

Россияне по десять раз в день пытаются штурмовать Марьинку, несмотря на потери. Враг подтягивает резервы на Таврическое направление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пехоту и дальше гонят на штурмы Марьинки. Мы фиксируем около 10 попыток в сутки. И сегодня, на протяжении светового дня, уже 10 попыток зафиксировано. Российской пропаганде нужна какая-то подкормка, и они будут пытаться взять Марьинку, чтобы показать хоть что-то своему электорату. Но пока ничем, кроме своих потерь, пропагандисты похвастаться не могут", - рассказал Штупун.

Также, по его словам, за последние сутки на Таврическом направлении резко возросли потери россиян.

"За минувшие сутки общие потери врага на Таврическом направлении резко выросли и составили 313 человек. Перед этим 3 дня подряд держались в районе 200 человек. Техники враг вчера потерял больше, чем всегда, в 1,5 раза – 31 единицу. Среди них - 4 артиллерийских орудия, средство ПВО и 3 единицы спецтехники", - сообщил Штупун.

Он добавил, что враг подтягивает резервы. В обороне у врага стоят воздушно-десантные войска и фиксируется прибытие отрядов "Шторм" и "Шторм Z", основу которых составляют бывшие заключенные.

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