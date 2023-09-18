Украина рассчитывает на усиление сотрудничества со Швейцарией по вопросам разминирования и восстановления

Украина и Швейцария обсудили вопросы гуманитарного разминирования территории Украины, участие швейцарских компаний в восстановлении страны и усиление экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на усиление сотрудничества со Швейцарией по целому ряду направлений. Прежде всего, это сфера гуманитарного разминирования, в которой Швейцария играет ведущую роль в мире. Это участие в проектах восстановления. Бесспорно, Украина заинтересована в инвестициях и общих проектах швейцарского и украинского бизнеса, усилении экономического и торгового сотрудничества", - отметила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы гуманитарного разминирования. Как отметила Свириденко, Украина завершает подготовку рабочей версии Национальной стратегии противоминной деятельности. Проект будет представлен во время большого мероприятия по гуманитарному разминированию, которое вскоре состоится в Украине.

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Также Свириденко рассказала о текущем состоянии по обследованию и очистке украинских земель, имеющихся возможностях операторов противоминной деятельности и потребности в оборудовании, технике, квалифицированных пиротехниках и т.д. Она подчеркнула, что Украина усиленно работает с партнерами по контрактованию необходимой техники. Причем заинтересовано наше государство не только в поставках, например, машин для разминирования, но и локализации их производства в Украине.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по усилиям, которые должны приложить правительства стран для содействия контактам между украинским и швейцарским бизнесом, усиления экономического сотрудничества между странами.

Свириденко пригласила полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Украине Феликса Бауманна принять участие в мероприятиях по гуманитарному разминированию, которые готовит Украина.

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