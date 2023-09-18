В России власти заказали 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Вёрстка", ссылаясь на данные тендера, опубликованного на портале госзакупок РФ.
Отмечается, что цифры могут косвенно свидетельствовать о приблизительных масштабах участников боев и потерях российской группировки.
200 тысяч бланков удостоверений членов семьи погибших ветеранов распределят в Минобороны, еще 30 тысяч – в Минсоцзащиту России.
В мае этого года ведомство также заключало такой контракт, но с меньшими объемами. Всего тогда было заказано более 95 тысяч ветеранских удостоверений и 23 716 для семей погибших.
Как отмечают в издании, заказы делались и в прошлом году, однако тогда речь шла лишь о нескольких тысячах бланков.
Всего с начала полномасштабной войны против Украины в России заказали более 900 тысяч удостоверений ветеранов и около 260 тысяч документов для членов семей погибших. Такие удостоверения заказывались и до февраля 2022, их получали члены семей погибших во Второй мировой войне, а также во время других конфликтов, участников которых приравняли к ветеранам. Однако их количество было значительно меньше, чем после начала войны РФ против Украины.
В число тех, кому должны предоставить удостоверение "члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий", с июня этого года включают также родственников погибших на войне российских добровольцев.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 сентября 2023 г. Россия во время полномасштабной войны против Украины потеряла около 272 940 своих военных.