В России власти заказали 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов

Министерство труда и соцразвития РФ заказало 757 305 удостоверений ветерана боевых действий и 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны (Вторая мировая война) и ветеранов боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Вёрстка", ссылаясь на данные тендера, опубликованного на портале госзакупок РФ.

Отмечается, что цифры могут косвенно свидетельствовать о приблизительных масштабах участников боев и потерях российской группировки.

200 тысяч бланков удостоверений членов семьи погибших ветеранов распределят в Минобороны, еще 30 тысяч – в Минсоцзащиту России.

В мае этого года ведомство также заключало такой контракт, но с меньшими объемами. Всего тогда было заказано более 95 тысяч ветеранских удостоверений и 23 716 для семей погибших.

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Как отмечают в издании, заказы делались и в прошлом году, однако тогда речь шла лишь о нескольких тысячах бланков.

Всего с начала полномасштабной войны против Украины в России заказали более 900 тысяч удостоверений ветеранов и около 260 тысяч документов для членов семей погибших. Такие удостоверения заказывались и до февраля 2022, их получали члены семей погибших во Второй мировой войне, а также во время других конфликтов, участников которых приравняли к ветеранам. Однако их количество было значительно меньше, чем после начала войны РФ против Украины.

В число тех, кому должны предоставить удостоверение "члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий", с июня этого года включают также родственников погибших на войне российских добровольцев.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 сентября 2023 г. Россия во время полномасштабной войны против Украины потеряла около 272 940 своих военных.