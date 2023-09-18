Данилов о выборах: Это российская ИПСО, такого требования от партнеров нет и не может быть

Идея о проведении выборов в Украине во время действия военного положения – это запущенная Россией ИПСО, которую подхватили некоторые западные медиа. Такого требования от партнеров нет и быть не может.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала запустила ИПСО Российская Федерация, потом некоторые из изданий начали говорить, что это якобы требование наших партнеров. Такого требования нет и не может быть, потому что, подчеркиваю, у нас четко прописаны в законодательстве все эти процессы. Как только закончится война, если не будет военного положения, тогда мы можем об этом начинать говорить", - подчеркнул Данилов.

Он считает, что вопросом выборов нельзя пренебрегать.

"Это очень опасная вещь. Мы не можем играть, потому что если в окопы будут заходить агитаторы, имейте в виду, что это может очень драматично закончиться для нашей страны", - подчеркнул Данилов.

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